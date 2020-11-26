"Це не помилка України. Як сказав Шевченко, у цьому випадку ніхто не заслуговував технічну поразку, ні Україна, ні Швейцарія. Ми повинні були вирішувати на полі, а не в кабінетах УЄФА в Швейцарії. Прикро, коли все так відбувається.

Шевченко: Я не коментуватиму рішення УЄФА

Ми двічі виграли, у Львові Швейцарію перемогли. Звичайно, і програвали теж. Дуже прикро, коли так відбувається після двох перемог, у останньому турі. Сподіваюся, УАФ докладе всіх зусиль, щоб ми могли зіграти цей матч. За це люди люблять футбол – за суперництво, все повинно вирішуватися на полі", – заявив Маліновський у коментарі Футбол NEWS.

Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні. Сама ухвала означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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