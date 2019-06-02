toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Маліновський – про своє майбутнє: Не розглядаю УПЛ, потрібно робити крок вперед

12:07 480 Читать на русском
Маліновський – про своє майбутнє: Не розглядаю УПЛ, потрібно робити крок вперед
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів про свої перспективи в новому сезоні.

"У Бельгії я подорослішав, і в футбольному плані в тому числі. На багато речей дивлюся по-іншому – не так, як три роки тому. Вважаю, менталітет у мене змінився, як у плані ставлення до справи, так і в ігровому плані. Я став більш спокійним.

Генк планує відпустити 3-х зірок – для Маліновського окремий план

Але це пов'язано не тільки з чемпіонатом Бельгії. Багато що дає впевненість, яка з'являється, коли граєш постійно в складі, і коли відчуваєш довіру тренера і підтримку уболівальників.

Ні, поки я не знаю, де розпочну наступний сезон. Мені ще потрібно переговорити з керівництвом Генка. Думаю, в найближчі тижні все має прояснитися. Поки конкретики ніякої немає, тільки інтерес з боку окремих клубів.

Маліновський розповів про деталі свого потенційного трансферу

Чи розглядаю варіант з поверненням в Україну? Ні. Мені зараз 26 років – це той вік, коли потрібно зробити крок вперед і спробувати себе в більш сильному чемпіонаті. Після трьох років в Бельгії, вважаю, я до цього готовий. Подобається Серія А і англійська Прем'єр-ліга. Це чемпіонати топ-рівня", – сказав Маліновський в коментарі Sport.ua.

Раніше гравця пов'язували з Арсеналом, Наполі, лісабонським Спортінгом і московським Спартаком. У сезоні 2018/2019 Маліновський забив 16 голів і віддав 16 результативних передач в 51 матчі.

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: логічний фінал ЛЧ 2018/19 – зіпсував суддя, вирішили оригінальні герої, або 2 прикмети працюють
02:40
9146
Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Арсенал Арсенал Наполі Наполі Спартак Москва Спартак Москва Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Генк Генк УПЛ Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Неймар звинувачений у зґвалтуванні
    Франція — 08:252733 Неймар звинувачений у зґвалтуванні
6
год
:
59
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук