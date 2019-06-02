Маліновський – про своє майбутнє: Не розглядаю УПЛ, потрібно робити крок вперед

Півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів про свої перспективи в новому сезоні.

"У Бельгії я подорослішав, і в футбольному плані в тому числі. На багато речей дивлюся по-іншому – не так, як три роки тому. Вважаю, менталітет у мене змінився, як у плані ставлення до справи, так і в ігровому плані. Я став більш спокійним.

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Але це пов'язано не тільки з чемпіонатом Бельгії. Багато що дає впевненість, яка з'являється, коли граєш постійно в складі, і коли відчуваєш довіру тренера і підтримку уболівальників.

Ні, поки я не знаю, де розпочну наступний сезон. Мені ще потрібно переговорити з керівництвом Генка. Думаю, в найближчі тижні все має прояснитися. Поки конкретики ніякої немає, тільки інтерес з боку окремих клубів.

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Чи розглядаю варіант з поверненням в Україну? Ні. Мені зараз 26 років – це той вік, коли потрібно зробити крок вперед і спробувати себе в більш сильному чемпіонаті. Після трьох років в Бельгії, вважаю, я до цього готовий. Подобається Серія А і англійська Прем'єр-ліга. Це чемпіонати топ-рівня", – сказав Маліновський в коментарі Sport.ua.

Раніше гравця пов'язували з Арсеналом, Наполі, лісабонським Спортінгом і московським Спартаком. У сезоні 2018/2019 Маліновський забив 16 голів і віддав 16 результативних передач в 51 матчі.

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