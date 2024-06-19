Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів, як команді треба відреагувати на результат матчу 1-го туру Євро-2024, в якому "синьо-жовті" програли Румунії (0:3).

"Це було на високих тонах – 100%. Те, про що ми говорили в роздягальні після матчу, залишилося там. Найголовніше те, що ми сказали у роздягальні, що треба над цим подумати та зробити правильні висновки.

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Вважаю, що у нас є дуже досвідчені гравці, які можуть допомогти молодшим. Хтось, як Андрій Ярмоленко, четверте Євро грає. Від капітана, хлопців, що є досвідченішими, ми почули багато "добрих" слів.

Епізоди вирішують результат матчу. Нам необхідно підтягнути позафутбольні моменти – більше бажання, боротьби, командних дій", – сказав Маліновський під час прес-конференції.

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