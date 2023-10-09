"Молодці. Не завжди це можна сказати після поразки, але іноді не все залежить від нас. Нумо продовжувати так само.

Феєрія Жиру-воротаря у відеоогляді матчу Дженоа – Мілан

Дякую фанатам за вашу підтримку, ви були неймовірні. Ми на правильному шляху", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Дженоа у драматичному поєдинку з вилученнями обох голкіперів пропустила єдиний гол від Мілана наприкінці зустрічі. Руслан вийшов у старті і провів на полі 68 хвилин.

Мілан дотиснув Дженоа після заміни Маліновського – Жиру сейвом врятував 1 місце, догрававши у воротах замість голкіпера