Маліновський – про Гасперіні: Я думаю, він один такий

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський поділився враженнями від роботи під керівництвом наставника бергамасків Джан П'єро Гасперіні.

"Я думаю, він один такий, у нього є своє бачення футболу. У нього менталітет переможця, він хоче грати в агресивний футбол, постійний пресинг, контроль м'яча, атакувальний футбол. Мені це близьке.

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Відрізняється підготовка від тієї, яка була в Бельгії та України. Гра, можна вважати, як тренування! Іноді гра не найважливіше, що може бути", – цитує Маліновського FooballHub.

Додамо, що Руслан перебрався в Аталанту минулого літа з бельгійського Генка. У 17-и поєдинках за бергамасків в активі українця по голу в Лізі чемпіонів та в Серії А.

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