"Якщо ми зробимо все добре та правильно, не будемо помилятись, то зможемо виграти цей матч. Все залежить від нас.

"Маліновський – додаткова цінність": Тудор оцінив внесок українця в гру Марселя

Як тільки я приїхав до Франції, мені сказали, що Неаполь та Марсель дуже схожі. Велодром дає великий поштовх і лякає суперників, тому що з тобою весь стадіон", – цитує Маліновського Tutto Atalanta.

Нагадаємо, у турнірній таблиці Ліги 1 ПСЖ випереджає Марсель, який йде другим, на 5 очок. Нещодавно (8 лютого) провансальці вибили Мессі і Ко з 1/8 фіналу Кубка Франції – вирішальний гол забив саме наш співвітчизник.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея