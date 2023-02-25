Маліновський – про дуель із ПСЖ: "Якщо зробимо все правильно – то переможемо"
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський поділився очікуваннями від матчу 25-го туру Ліги 1 з лідером першості.
"Якщо ми зробимо все добре та правильно, не будемо помилятись, то зможемо виграти цей матч. Все залежить від нас.
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Як тільки я приїхав до Франції, мені сказали, що Неаполь та Марсель дуже схожі. Велодром дає великий поштовх і лякає суперників, тому що з тобою весь стадіон", – цитує Маліновського Tutto Atalanta.
Нагадаємо, у турнірній таблиці Ліги 1 ПСЖ випереджає Марсель, який йде другим, на 5 очок. Нещодавно (8 лютого) провансальці вибили Мессі і Ко з 1/8 фіналу Кубка Франції – вирішальний гол забив саме наш співвітчизник.
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