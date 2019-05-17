Маліновський – про чемпіонство Генка: Будемо святкувати сьогодні і, звичайно, завтра

Півзахисник Генка Руслан Маліновський поділився емоціями після того, як його команда стала чемпіоном Бельгії.

"Я вважаю, ми справді заслуговуємо на цей титул. Тренер зробив нас справжньою командою. Ми як родина, навіть ті, хто не завжди грає. Ми збираємося відсвяткувати трофей сьогодні, та, звичайно ж, і завтра", – цитує Маліновського metrotime.be.

Чемпіонський матч Маліновського у відеоогляді Андерлехт – Генк – 1:1

Відзначимо, що Генк став чемпіоном Бельгії за тур до завершення першості. Для команди це вже четвертий титул. Востаннє Генк вигравав бельгійську Суперлігу у 2011 році.

В нинішньому сезоні Маліновський зіграв 38 матчів за свій клуб, в яких забив 13 голів.

Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості