Руслан Маліновський зберігає свої тверді позиції лідера Аталанти. У матчі проти Сассуоло навіть раннє вилучення воротаря його команди не вплинуло на відмінну гру півзахисника збірної України, який в усіх топ-чемпіонатах поступається формою лише Мессі.

Маліновський 7 матч поспіль відзначається голом чи/та асистом у чемпіонаті Італії. Неймовірна серія Руслана триває з 21 березня. За ці півтора місяця – 4 забиті м'ячі та 7 гольових пасів. Це дає 1,57 результативної дії за тур! Графік, якому можуть позаздрити найкращі. Навіть Андрій Шевченко у складі Мілана ніколи не міг перейти позначку в 6 матчів поспіль, де він забивав чи асистував (8 гольових дій максимум у своїх серіях). Процес трансформації "вісімки" у "десятку", художника за образом і подобою Гомеса, триває дуже успішно. Не дивно, що навіть після нічийного результату італійська преса нахвалює насамперед нашого легіонера.

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За версією міланської Gazzetta dello Sport, найкращий польовий гравець (7, стільки ж у ще трьох футболістів). Лише голкіпер Сассуоло Консільї удостоївся вищої оцінки (7,5). Цікаво, що колишній воротар Аталанти парирував пенальті Мурієля, а після гри зізнався, що прекрасно знав, куди битиме колумбієць. Журналісти відзначають "надто велику" кількість втрат м'яча (25, з відривом найгірший результат), але готові пробачити все через регулярну гостроту. Маліновський "оформив уже 10 асист у сезоні, а до 11 було дуже близько". Створив партнерам 2 стовідсоткові моменти, і не його проблема, що цього разу підвела реалізація.

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"Маліновський – прикраса. Аталанта велична. Інтуїція та нескінченна перевага навіть в меншості", – римський Il Messagero вважає саме плеймейкера Аталанти гравцем матчу (7,5). Заслужені компліменти і класу Локателлі. Лише екс-хавбек Мілана віддав більше передач з просуванням м'яча (11, не враховуючи стандартів), ніж українець (7). Фанатські портали також співають оди. TuttoAtalanta називає його "кісткою в горлі" суперників. Людина, яка зробила різницю і несла хаос задній лінії "нероверді".

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CalcioAtalanta возвеличує морем епітетів: "Приголомшливий. Маліновський вкотре – супер. Він більше не зупиняється і погрожує всім середнім лініям. Завжди знайде у вашій обороні прогалини, відтворює свої гострі передачі. Якби всі були такі ж, як він...". Середній бал за версіями провідних ЗМІ та вболівальників – знову найвищий (7,2) серед гравців "Богині". Цього разу за подвигами воротаря якось залишилося за кадром, але нагадаємо – ніхто серед півзахисників чемпіонату Італії не перевершує Руслана за кількістю ударів ногою (в середньому щонайменше тричі за гру).

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Андрій Шевченко ставав найкращим бомбардиром Серії А. Маліновський може увійти в історію Кальчо іншим подвигом. Зараз Руслан перебуває на вершині серед найкращих асистентів сезону. По 10 гольових передач віддали 28-річний українець, а також Ромелу Лукаку і Хуан Куадрадо. Як відзначають в Італії, півзахисник збірної України в останній місяць сезону може сам собі зробити багато подарунків: 4 травня святкує 28-річчя, а 19-го битиметься за Кубок Італії проти Ювентуса і Роналду, який за результативними діями цієї весни відчутно поступається Руслану.

Ба більше, лише форма Мессі в останніх 6 поєдинках краща, ніж у Маліновського за рейтингом статистичного порталу WhoScored. Навіть неймовірний Мбаппе трохи поступається. У таких умовах українського універсала в Італії вже називають головною дієвою особою на сцені справжньої війни за ЛЧ – є 3 путівки і аж 5 претендентів, а щільність просто фантастична (між 2-м і 6-м місцями лише 2 бали різниці, якщо врахувати втрачені очки). На фініші багато що вирішать особисті грандіозні битви. Ювентусу протистоятиме Мілан, та й достроковий чемпіон Інтер – зовсім не подарунок. Колишній команді Шевченка доведеться ще пройти екзамен Аталантою у завершальному турі 23 травня.

На думку легендарних екс-босів Ювентуса (Моджі) та Інтера (Моратті), Маліновський і компанія повинні фінішувати на 2 місці, адже показали навіть кращий футбол, ніж володарі золота. Календар для всіх просто пекельний, але найбільші проблеми відчувають багаторічні чемпіони. Цей Ювентус називають найгіршим за роки, незважаючи на всі потуги Роналду. Неперевершена форма, яку набрав лідер збірної України, залишає нотки жалю: якби не травми і хвороби, Аталанта могла б змагатися не за місце в топ-4, а мріяти про Скудетто.

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