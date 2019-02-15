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Маліновський – лідер за кількістю обіграшів у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи

18:10 510 Читать на русском
Маліновський – лідер за кількістю обіграшів у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи
Руслан Маліновський / Фото: ФК Генк

Авторитетний портал WhoScored підбив статистичні підсумки перших матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Whoscored визначив гравців, які стали найкращими у перщих матчах 1/16 фіналу Ліги Європи за певним показником.

Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно

У список потрапив український хавбек Генка Руслан Маліновський, який у вчорашньому матчі проти Севільї (0:0) здійснив успішних обіграшів, що є найкращим показником серед футболістів усіх команд, які брали участь на цій стадії змагать (32 команди).

Ліга Європи1/16 фіналу

Славія Прага - Генк: Четвер 14 лютого 2019

Славія Прага
Матч завершено
0 : 0
Генк
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Теги
Ліга Європи Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Українці за кордоном Славія Прага - Генк
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