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Маліновський – лідер у збірній України, справжня особистість, – Гасперіні відзначив прогрес хавбека

16:53 555 Читать на русском
Маліновський – лідер у збірній України, справжня особистість, – Гасперіні відзначив прогрес хавбека
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Напередодні матчу проти Роми головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думкою про стан деяких підопічних, серед яких і Руслан Маліновський.

 

"Матч стане випробуванням для обох команд. Наша команда пройде перевірку перед матчем проти Шахтаря в Лізі чемпіонів: Рома грає у футбол, який схожий на гру української команди.

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Прямо зараз Маліновський пробивається в склад Аталанти. Він важливий гравець у своїй збірній, лідер. Руслан – справжня особистість, він добре знав, як вписатися в наш колектив", – наводить слова Гасперіні ITA Sport Press.

Нагадаємо, матч між Аталантою та Шахтарем у другому турі Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня.

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Шахтар Шахтар Українці за кордоном Рома - Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
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