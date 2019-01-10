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Малик став тренером Ниви Т – команду міг очолити Гусєв або Вірт

21:09 107 Читать на русском
Малик став тренером Ниви Т – команду міг очолити Гусєв або Вірт
Василь Малик / ФК Минай

Тернопільський клуб назвав ім'я нового головного тренера команди.

Нива Т на офіційному сайті оголосила про призначення на тренерський місток команди Василя Малика. Попереднім місцем роботи Василя Малика був ФК Калуш, який він очолював впродовж минулого року.

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Разом із Маликом у клубі працюватимуть два його помічники – Ігор Білан та Олександр Войтюк. Також до нового тренерського штабу увійдуть Олександр Стахів та тренер воротарів Вадим Боженко.

Раніше повідомлялось, що Олег Гусєв та Юрій Вірт є кандидатами на посаду головного тренера Ниви Т.

До слова, тернопільська команда посідає 7 сходинку в турнірній таблиці Другої ліги.

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Теги
Олег Гусєв Олег Гусєв Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга Василь Малик Василь Малик Юрій Вірт Юрій Вірт
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