"І концентрація, і фізичні кондиції були на належному рівні. На другий тайм ми виходили сповнені енергії, домовлялися продовжувати в тому ж дусі, контролювати гру. Пропустили необов'язковий гол, але продовжували вести гру. Найімовірніше, підвела реалізація, мали забивати третій-четвертий гол, і тоді було б усе по-іншому.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Коли на трибунах є така підтримка, до того ж, неважливо, в який бік, то вона відразу додає додаткової значущості матчу. Це те, заради чого ми граємо у футбол, щоб уболівальники приходили та дивилися на нашу гру. Це не заважало, ми звикли до такого. Так, у цьому матчі ми залишилися без своїх уболівальників, оскільки грали на виїзді, але вдома на матч з Ювентусом прийшло доволі багато людей, і ми добре відчували їхню підтримку", – цитує оборонця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Динамо забило два м'ячі в першому таймі (Циганков і Де Пена), але пропустило двічі після перерви й втратило перемогу над "Фраді".

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