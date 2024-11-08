Динамо досі не змогло забити бодай одного гола в рамках Ліги Європи. Команда Шовковського мала шанс розмочити нулі в рамках 4-го раунду, приймаючи угорський Ференцварош, але не склалося. Після 15 хвилини довелось грати у меншості – необов'язковий підкат Дубінчака залишив киян удесятьох. Що дивно, без Владислава Динамо почало грати краще і до свистка на перерву зуміло створити декілька класних нагод.

У другому таймі кияни пропустили чотири сухих м'ячі, а погром розпочався із неточної передачі Кабаєва. 0:4 – безвиграшна серія Динамо в основному раунді єврокубків налічує уже 16 матчів. Останню ж перемогу на груповому етапі кияни здобували ще 8 грудня 2020 року, коли в Лізі чемпіонів вдома обіграли Ференцварош (1:0). Після матчу дівчина Шапаренка Христина Шацьких у соцмережах відреагувала на хейт, який полився у бік команди, а Мирослава Дубінчак взагалі перейшла на лайку, захищаючи свого чоловіка. Детальніше про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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