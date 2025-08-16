Перекладач головного тренера Марселя Роберто Де Дзербі дозволив собі кілька провокаційних висловлювань.

Марсель програв Ренну в матчі 1-го туру Ліги 1, незважаючи на те, що більшу частину зустрічі провів у більшості. Єдиний гол був забитий на 90+1-й хвилині.

Ренн у меншості обіграв Марсель з голом на 90+1-й хвилині – фанати відзначилися скандальним банером

Як інформує RMC Sport, гравці Олімпіка посварилися в роздягальні після цієї поразки. "Було розчарування, спалахи гніву, кілька обмінів репліками, але нічого такого, що мене здивувало", – повідомило джерело.

Перекладач головного тренера Марселя Роберто Де Дзербі заявив в роздягальні французькою: "Нас долають на полі, а ми б'ємося один з одним. Знаєте, що це означає? Що у нас маленькі яйця. У Марселі нам потрібні великі".

Сам Де Дзербі продовжив висловлювання перекладача: "Це останній раз, коли таке сталося".

