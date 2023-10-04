"Критика? Чесно, мені здається, що навіть після такої гри це залишиться. І нічого не зміниться. Такі у нас, на жаль, люди. Але ми будемо тільки покращуватися, сподіваюся. Чи задоволений собою? Звичайно, що так. Але найбільше задоволений командою.

Антверпен – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Різні тайми... Можу сказати тільки одне – у другому таймі був Шахтар та була команда. Ми перевернули гру, зробили цей камбек разом з командою та штабом. Вболівальники, яких було багато, нам дуже допомогли. Емоції від перших голів у єврокубках? Це, знаєте, маленька мрія – забити перші голи, отримати нагороду найкращому гравцю матчу.

Шахтар повернувся? Я сподіваюся. Сподіваюся, що будемо у кожній грі показувати такий футбол, як сьогодні у другому таймі. Чесно, у перерві ми просто зібралися й поговорили, як будемо грати. Просто у другому таймі перевернули гру тим, що, може, Антверпен трішки розслабився. Може, і вони зрозуміли, що можуть грати простіше. У другому таймі ми просто побігли, розуміли, що вже нам нема більше чого втрачати. Програємо 0:2, тільки перемога треба.

Емоції від останніх хвилин? Звичайно, надія завжди на воротаря. Думаю, він сьогодні зіграв дуже важливий матч, допоміг нашій команді. Бо такі пенальті воротарськими очима відбиваються", – наводить слова Сікана Tribuna.

Нагадаємо, що саме Данило став героєм зустрічі з Антверпеном (3:2) – нападник оформив дубль, принісши першу перемогу "гірникам" у Лізі чемпіонів 2023/24.

Шахтар перестріляв Антверпен у божевільному матчі ЛЧ – Ракицький привіз і виправився, дубль Сікана, пенальті на 90+7