Мален успішно переніс операцію – суперник збірної України може пропустити Євро-2020

Форвард ПСВ та збірної Нідерландів Доніелл Мален ризикує не встигнути відновитись до початку Євро-2020

"Можемо заявити, що Доніелл Мален пройшов успішну операцію. Не було жодних ускладнень після операції. Доніелл залишиться в Піттсбургу не менше двох тижнів, перш ніж повернеться в Ейндховен, щоб розпочати свою ретельну програму реабілітації", – заявив лікар Варт ван Зуст в коментарі прес-службі ПСВ.

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"Травма коліна менш серйозна, ніж здавалося спочатку. Хірург сказав мені, що це проста операція. Звичайно, я почувався засмученим, коли отримав травму, але все могло бути набагато гірше. Хочу дуже подякувати моїй родині та всім іншим людям за підтримку. Я зроблю все можливе, щоб повернутися сильнішим та кращим", – поділився Мален у коментарі офіційному сайту клубу.

Зазначимо, що Мален дебютував за національну збірну Нідерландів у 2019 році. Провів 4 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист. У складі ПСВ зіграв 25 матчів у всіх турнірах – 17 голів, 9 результативних передач.

Нагадаємо, Нідерланди стануть першим суперником України на Євро-2020. Матч пройде 14 червня в Амстердамі.

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