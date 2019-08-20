Мальдіні розповів про трансферні плани Мілана – екс-гравець Дніпра покине клуб

Спортивний директор "россонері" анонсував кілька трансферів на вихід.

"Два флангові захисники, Дієго Лаксальт та Іван Стрініч, підуть з клубу.

Реал запропонує Мілану одного з двох нападників через надлишок форвардів – серед них Йовіч

З приводу Корреа новин немає. Щодо Андре Сілви зараз теж немає нічого конкретного. Трансферне вікно все ще відкрито, є ще два тижні, але продажі – наш пріоритет", – наводить слова Паоло Мальдіні Football Italia.

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Уругваєць Лаксальт перейшов до Мілана минулого літа. У сезоні 2018/19 він провів 20 матчів у Серії А. 32-річний Стрініч не зіграв жодного матчу за клуб через проблеми з серцем. Нагадаємо, з 2011 по 2015 роки хорват захищав кольори Дніпра,