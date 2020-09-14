Італійська преса активно пише, що Мілан працює над трансфером зірки Фіорентини. Нібито "россонері" навіть знизили ціну до 40 млн євро. А La Gazzetta dello Sport навіть присвятила цій події передовицю.

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Проте Мальдіні у коментарі Football Italia все заперечив: "Федеріко – один із найкращих талантів Італії. Проте жодних переговорів немає і не було".

Раніше повідомлялося, що разом з К'єзою Мілан намагався викупити у Фіорентини захисника Ніколу Міленковіча. За "серба" фіалки теж просять 40 млн. Цікаво, що раніше К'єзу оцінювали у 70 мільйонів євро.

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