Мальдіні прокоментував інформацію про перехід К'єзи в Мілан
Викнавчий директор Мілана Паоло Мальдіні відреагував на чутки, про намір підписати Фередеріко К'єзу.
Італійська преса активно пише, що Мілан працює над трансфером зірки Фіорентини. Нібито "россонері" навіть знизили ціну до 40 млн євро. А La Gazzetta dello Sport навіть присвятила цій події передовицю.
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Проте Мальдіні у коментарі Football Italia все заперечив: "Федеріко – один із найкращих талантів Італії. Проте жодних переговорів немає і не було".
Раніше повідомлялося, що разом з К'єзою Мілан намагався викупити у Фіорентини захисника Ніколу Міленковіча. За "серба" фіалки теж просять 40 млн. Цікаво, що раніше К'єзу оцінювали у 70 мільйонів євро.
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