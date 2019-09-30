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Мальдіні прокоментував чутки про відставку Джампаоло після провального старту Мілана в чемпіонаті Італії

14:30 467 Читать на русском
Мальдіні прокоментував чутки про відставку Джампаоло після провального старту Мілана в чемпіонаті Італії
Паоло Мальдіні / TMW

Спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні не підтвердив можливе звільнення головного тренера команди Марко Джампаоло.

"Ми вибрали тренера і будемо захищати його. Ми знали, що на початку сезону можуть виникати проблеми, хоча, звісно, не очікували чотирьох поразок в шести матчах.

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Якість гри також варто визнати незадовільною. Потрібен час. Зараз ситуація може виглядати як тунель без світла в кінці, але, як сказав наш тренер, вихід можливий тільки за умов старанної роботи над помилками", – цитує легенду Мілана Goal.com.

52-річний Джампаоло очолив Мілан влітку цього року, замінивши Дженнаро Гаттузо. Після шести турів у Серії А "россонері" перебувають на 16-му місці.

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Мілан Мілан Італія Марко Джампаоло Марко Джампаоло Паоло Мальдіні
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