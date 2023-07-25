Після завершення сезону 2022/23 легенда італійського футболу покинув міланський клуб. Стосунки босів "россонері" та Паоло Мальдіні зіпсувалися, тому сторони не змогли дійти згоди щодо умов подальшої співпраці.

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Як інформує журналіст Джанлука Ді Марціо, іменитому функціонеру вже надійшло кілька пропозицій. Збірна Італії та ПСЖ готові залучити Паоло Мальдіні до своїх лав. Наразі невідомо, які посади пропонуються фахівцю.

У 2018 році Мальдіні приєднався до керівництва Мілана як директор зі стратегічного розвитку спортивної зони, а потім став технічним директором клубу. З ним "россонері" виграли Скудетто і повернулися до Ліги чемпіонів.

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