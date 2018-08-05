Мальдіні може стати віце-президентом Мілана

Екс-захисник Мілана Паоло Мальдіні може повернутись у клуб та стати віце-президентом.

Паоло Мальдіні може знову стати частиною Мілана. Як повідомляє Sky Sport Italia, колишній захисник сьогодні, 5 серпня, увійде в керівництво клубу. Повідомляється, що він може отримати посаду віце-президента.

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Він не може стати спортивним директором, оскільки не має відповідної кваліфікації і має пройти спеціальні курси.

Мальдіні відіграв за Мілан усю кар'єру. В період з 1984 по 2009 роки Паоло провів більше 900 матчів у футболці "россонері" і в сумі 5 разів виграв Кубок європейських чемпіонів та Лігу чемпіонів.

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