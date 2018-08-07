Мальдіні: Мілан не витрачатиме шалені гроші на трансфери

Легенда Мілана Паоло Мальдіні, який повернувся в клуб на пост директора зі стратегічного розвитку, поділився думками про трансферну політику клубу.

"Всі знають останні результати команди – ми другий рік поспіль фінішували шостими. Безумовно, нам потрібно ставати кращими.

Леонардо: Мілан не має грошей на купівлю Мілінковіча-Савіча

Я тільки прийшов в команду, в найближчі дні ми отримаємо більше інформації про трансферний ринок. Першочергове завдання – залишатися в межах параметрів фінансового фейр-плей, тому божевільних витрат не буде", – цитує Мальдіні Football Italia.