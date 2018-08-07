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Мальдіні: Мілан не витрачатиме шалені гроші на трансфери

07:30 4 Читать на русском
Мальдіні: Мілан не витрачатиме шалені гроші на трансфери
Паоло Мальдіні /Фото: соцмережі

Легенда Мілана Паоло Мальдіні, який повернувся в клуб на пост директора зі стратегічного розвитку, поділився думками про трансферну політику клубу.

"Всі знають останні результати команди – ми другий рік поспіль фінішували шостими. Безумовно, нам потрібно ставати кращими.

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Я тільки прийшов в команду, в найближчі дні ми отримаємо більше інформації про трансферний ринок. Першочергове завдання – залишатися в межах параметрів фінансового фейр-плей, тому божевільних витрат не буде", – цитує Мальдіні Football Italia.

Теги
Трансфери Італія Мілан Мілан Паоло Мальдіні
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