"Шевченко почувається більш впевнено та авторитетно. У тренерському штабі добре розподілені ролі. Моя роль – тактик-аналітик. Я вивчаю деталі. Тассотті підтримує рівновагу. Він хороший порадник з неоціненим досвідом. Шовковський – людина, яка багато спілкується з гравцями, він близький з ними.

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Все це координує Шевченко. Вважаю, розподіл функцій добре працює. Якщо гравці хочуть поговорити про тактику – вони прийдуть до мене. Якщо мова про фізпідготовку – до Баштового або Адзаліна. Якщо про особисте – йдуть до Шовковського. Якщо розмова про серйозні речі – до нашого лідера Шевченка.

Гравці розуміють ролі в нашому тренерському штабі. Шевченко прогресував саме в цьому – в лінії компетенції кожного. Він лідер всередині групи", – сказав Малдера для Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, у відборі до кваліфікації до ЧС-2022 збірна Україна позмагається із Францією, Фінляндією, Казахстаном, Боснією та Герцоговиною.

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