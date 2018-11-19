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Малдера розповів про тактичні секрети збірної України – сюжет Профутболу

10:19 43 Читать на русском
Малдера розповів про тактичні секрети збірної України – сюжет Профутболу
Андреа Малдера / соцмережі

Асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка Андреа Малдера розповів про роботу команди над тактикою.

Андреа Малдера в інтерв'ю програмі Профутбол на 2+2 розповів про тактичну побудову гравців збірної України та функції гравців на полі.

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Теги
Україна Україна Збірна України Відеоновини Профутбол Андреа Малдера Андреа Малдера
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