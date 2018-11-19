Малдера розповів про тактичні секрети збірної України – сюжет Профутболу

Асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка Андреа Малдера розповів про роботу команди над тактикою.

Андреа Малдера в інтерв'ю програмі Профутбол на 2+2 розповів про тактичну побудову гравців збірної України та функції гравців на полі.

Нова несподівана схема збірної України вийшла однобокою та не спрацювала – чому так сталося

Італієць розповів, що нинішня гра "жовто-синіх" полягає на постійних змінах позицій та динамічному футболі.

У 2018 році національна команда зазнала лише однієї поразки (у матчі Ліги націй проти Словаччини). Остання гра у цьому календарному році відбудеться 20 листопада в Анталії проти Туреччини. Початок о 19:30 за київським часом.

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