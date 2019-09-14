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Малдера: Радий, що Шевченко обрав саме мене аналітиком збірної України

15:11 355 Читать на русском
Малдера: Радий, що Шевченко обрав саме мене аналітиком збірної України
Андреа Малдера і Андрій Шевченко / УАФ

Аналітик збірної України Андреа Малдера поділився враженнями від роботи у національній команді.

"Робота у збірній України? Це дуже велика мотивація, як в плані професійного досвіду, так і життєвого, адже робота за кордоном завжди відрізняється.

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Коли я починав у 2009 році, аналітика була зовсім інша, туманна, але сьогодні ця спеціальність визнана на світовому рівні, у всіх клубах є хоча б один такий фахівець. Я дуже радий, що Андрій Шевченко вибрав для роботи в збірній України саме мене", – цитує Малдеру FootBoom.

В останніх матчах збірна України розгромила Литву (3:0) у матчі відбіркового циклу Євро-2020, а також видала феєричний камбек у товариському поєдинку проти Нігерії (2:2).

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Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андреа Малдера Андреа Малдера
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