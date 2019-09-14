Малдера: Радий, що Шевченко обрав саме мене аналітиком збірної України

Аналітик збірної України Андреа Малдера поділився враженнями від роботи у національній команді.

"Робота у збірній України? Це дуже велика мотивація, як в плані професійного досвіду, так і життєвого, адже робота за кордоном завжди відрізняється.

Шевченко: Я не натуралізую гравців для збірної України

Коли я починав у 2009 році, аналітика була зовсім інша, туманна, але сьогодні ця спеціальність визнана на світовому рівні, у всіх клубах є хоча б один такий фахівець. Я дуже радий, що Андрій Шевченко вибрав для роботи в збірній України саме мене", – цитує Малдеру FootBoom.

В останніх матчах збірна України розгромила Литву (3:0) у матчі відбіркового циклу Євро-2020, а також видала феєричний камбек у товариському поєдинку проти Нігерії (2:2).

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії