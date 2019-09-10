Малдера оцінив перспективи Шевченка як тренера

Асистент Андрія Шевченка у збірній України Андреа Малдера розповів про роботу у команді українського наставника.

"Передусім, не дивлячись на своє становище у світовому футболі, Андрій дуже скромний хлопець. Він той, хто хоче освоїти цю нову роль. У його випадку, важливо розуміти, що бути тренером – це інша робота. Така розумна людина, як він, повинна вміти доповнювати навички футболіста необхідними для того, щоб стати хорошим менеджером.

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Робота в національній команді допомагає, тому що у вас більше часу порівняно з клубом, менше матчів, і легше справлятися з тиском і аналізувати речі з більш ясною головою.

У той же час, якщо ви граєте рідше, ви вчитеся повільніше. Але Шевченко дуже молодий і мав рацію, почавши тренерську кар'єру зі своєю національною збірною, де він відчуває себе захищеним завдяки своїм досягненням гравця.

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Але я впевнений в його успіху, тому що він дуже талановитий, дуже скромний і дуже хоче вчитися – всі важливі чинники в розвитку тренера", – наводить слова Маледри SportArena з посиланням на Wyscout.