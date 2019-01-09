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Представлення Селезньова в Малазі затримується через непорозуміння з Акхісаром

14:35 121 Читать на русском
Представлення Селезньова в Малазі затримується через непорозуміння з Акхісаром
Євген Селезньов / Є. Кравс

Форвард збірної України Євген Селезньов продовжить кар'єру в Іспанії.

За інформацією Laopiniondemalaga, завтра відбудеться офіційна презентація Євгена Селезньова у якості гравця Малаги.

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Повідомляється, що "анчоуси" планували представити українця сьогодні, але в останній момент між Малагою та Акхісаром виникли певні непорозуміння, й офіційно про перехід Євгена буде оголошено завтра.

Селезньов підпише з Малагою контракт до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на два роки. Українець залишиться в Іспанії до 2021 року, якщо йому вдасться виграти конкуренцію у нападника Густаво Бланко Лещука, права на якого належать Шахтарю.

Після 19 турів Малага посідає 3 місце в Сегунді, відстаючи від лідера Гранади на 3 очки. При цьому майбутня команда Селезньова має гру в запасі.

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