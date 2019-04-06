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Малага з Селезньовим програла Гранаді – українець отримав середній бал у команді

21:07 164 Читать на русском
Малага з Селезньовим програла Гранаді – українець отримав середній бал у команді
Гранада перемогла Малагу Селезньова

В матчі 33-го туру Сегунди Гранада мінімально здолала Малагу. Євген Селезньов відіграв другий тайм.

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 33 тур

Малага – Гранада – 1:0

Гол: Пуертас, 5

Вилучення: Н'Діайє, 47

Малага мінімально програла Гранаді в центральному матчі 33-го туру іспанської Сегунди, пропустивши єдиний гол вже на 5-й хвилині гри.

Євген Селезньов з'явився на полі одразу по перерві, проте не допоміг "анчоусам" уникнути поразки. Весь матч відіграв Густаво Бланко Лещук, який належить Шахтарю.

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Селезньов отримав від SofaScore оцінку 6.7 – середній бал у команді. Українець завдав одного неточного удару по воротах, виграв 2 з 5 єдиноборств та віддав 8 передач (точність – 88%).

Гранада набрала 61 очко та посідає 2 місце. У Малаги 4 позиція (55 пунктів).

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