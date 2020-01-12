Малага офіційно звільнила тренера через інтимне відео

Гучний скандал за участі головного тренера Малаги Віктора Санчеса закінчився відставкою.

Керівництво Малаги офіційно розірвало контракт з головним тренером команди Віктором Санчесом. 43-річного іспанського фахівця звільнили через інтимне відео, на якому іспанець демонструє свої геніталії.

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Нагадаємо, 8 січня керівництво іспанського клубу відсторонило тренера від виконання обов'язків до закінчення розслідування. Тоді Санчес на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер заявив, що став жертвою вимагачів, а до розслідування вже залучена поліція.

"Клуб Малага доклав усіх зусиль, щоб спробувати вирішити ситуацію мирним шляхом. Однак домогтися взаєморозуміння не вдалося. Таким чином, Малага прийняла рішення про звільнення тренера через дисциплінарні причини, взявши до уваги серйозний збиток, нанесений клубу в результаті недавніх подій", – повідомляє офіційний сайт клубу.

До слова, Санчес очолив Малагу у квітні 2019 року. Після його звільнення виконуючим обов’язки головного тренера команди було призначене помічника Санчеса – Серхіо Пеллікера.

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