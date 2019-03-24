Малага без Селезньова перемогла Хімнастік – перша звитяга команди українця за 4 матчі

Відбувся поєдинок 31 туру Сегунди між Хімнастіком та Малагою.

Чемпіонат Іспанії, Сегнда, 31 тур

Хімнастік – Малага – 0:1

Гол: Пачеко, 73

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У 31 турі Сегунди Хімнастік приймав Малагу. Український нападник Євген Селезньов не потрапив у заявку команди через струс мозку, який футболіст отримав у минулому поєдинку.

Натомість на поле з перших хвилин вийшов орендований у Шахтаря нападник Густаво Бланко Лещук, який провів у складі Малаги повний матч.

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Команди довго не могли забити, але на 73-ій хвилині поєдинку Пачеко відзначився єдиним голом у матчі, що принесло Малазі перемогу з рахунком 1:0.

Після цієї звитяги команда українця піднялась на 4 сходинку у турнірній таблиці Сегунди та має в активі 54 очки.