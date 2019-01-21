toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мактомінай підписав новий контракт з Манчестер Юнайтед

19:10 233 Читать на русском
Мактомінай підписав новий контракт з Манчестер Юнайтед
Скотт Мактомінай / ФК МЮ

22-річний півзахисник "червоних дияволів" продовжить свої виступи на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед на офіційному сайті повідомив про продовження співпраці з Скоттом Мактомінаєм. Хавбек підписав з манкуніанським клубом контракт, який розрахований до червня 2023 року з можливістю пролонгації ще на один рік.

Моурінью розповів, що після звільнення з Манчестер Юнайтед відхилив три пропозиції

Раніше повідомлялось, що Мактомінай може поїхати в шотландський Селтік на правах оренди, проте наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер заблокував цей перехід, запевнивши, що він розраховує на гравця.

У поточному сезоні Скотт зіграв 8 матчів у складі "червоних дияволів". Шість матчів під керівництвом Моурінью і два матчі вже за часів Сульшера.

До слова, Мактомінай є вихованцем академії Манчестер Юнайтед. Екс-тренер Жозе Моурінью був великим прихильником таланту хавбека і навіть назвав Скотта найкращим футболістом сезону в складі манкуніанців.

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності

Теги
Англія Скотт Мактомінай Скотт Мактомінай Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
53
хв
Ювентус
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук