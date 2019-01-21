Мактомінай підписав новий контракт з Манчестер Юнайтед

22-річний півзахисник "червоних дияволів" продовжить свої виступи на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед на офіційному сайті повідомив про продовження співпраці з Скоттом Мактомінаєм. Хавбек підписав з манкуніанським клубом контракт, який розрахований до червня 2023 року з можливістю пролонгації ще на один рік.

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Раніше повідомлялось, що Мактомінай може поїхати в шотландський Селтік на правах оренди, проте наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер заблокував цей перехід, запевнивши, що він розраховує на гравця.

У поточному сезоні Скотт зіграв 8 матчів у складі "червоних дияволів". Шість матчів під керівництвом Моурінью і два матчі вже за часів Сульшера.

До слова, Мактомінай є вихованцем академії Манчестер Юнайтед. Екс-тренер Жозе Моурінью був великим прихильником таланту хавбека і навіть назвав Скотта найкращим футболістом сезону в складі манкуніанців.

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