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Мактомінай оформив найшвидше попередження в історії АПЛ

13:17 456 Читать на русском
Мактомінай оформив найшвидше попередження в історії АПЛ
Скотт Мактомінай (крайній ліворуч) / офіційний сайт АПЛ

Молодий півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактомінай у матчі 19-го туру Прем'єр-ліги проти Ньюкасла (4:1) вписав своє ім'я в історію турніру.

24’ Антоні Марсьяль
36’ Мейсон Грінвуд
42’ Маркус Рашфорд
51’ Антоні Марсьяль
 
Метью Лонгстафф 17’
17’ Метью Лонгстафф
24’ Антоні Марсьяль
36’ Мейсон Грінвуд
42’ Маркус Рашфорд
51’ Антоні Марсьяль

Шотландець отримав "гірчичник" через 24 секунди після стартового свистка, повідомляє Opta Sports.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Мактомінай грубо сфолив проти хавбека "сорок" Шона Лонгстаффа. Це найшвидше попередження в АПЛ як мінімум від сезону 2006/07. Саме тоді почали рахувати подібну статистику.

Проте, назвати Скотта Мактоміная брудним виконавцем складно. Це лише друге для нього попередження у цьому сезоні Прем'єр-ліги. Півзахисник МЮ відіграв у лізі 17 матчів, у яких забив 3 м'ячі.

Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл, Арсенал у дебютному матчі з Артетою втратив очки з Борнмутом: 19-й тур АПЛ, четвер

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Англія Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Рекорди АПЛ Скотт Мактомінай Скотт Мактомінай Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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