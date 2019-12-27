Мактомінай оформив найшвидше попередження в історії АПЛ

Молодий півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактомінай у матчі 19-го туру Прем'єр-ліги проти Ньюкасла (4:1) вписав своє ім'я в історію турніру.

Шотландець отримав "гірчичник" через 24 секунди після стартового свистка, повідомляє Opta Sports.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Мактомінай грубо сфолив проти хавбека "сорок" Шона Лонгстаффа. Це найшвидше попередження в АПЛ як мінімум від сезону 2006/07. Саме тоді почали рахувати подібну статистику.

Проте, назвати Скотта Мактоміная брудним виконавцем складно. Це лише друге для нього попередження у цьому сезоні Прем'єр-ліги. Півзахисник МЮ відіграв у лізі 17 матчів, у яких забив 3 м'ячі.