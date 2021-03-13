"Пропустили гол, але старалися. Можна помилятися, але така метушня була у центрі поля… Підлаштувалися під гру СК Дніпро-1 – довгі передачі, а вони вгорі все виграли. Силова команда. Сьогодні не було бажаної гри. Другий тайм вийшов дещо кращим: контролювали, створювали, але немає у Ворскли високого форварда, який міг би завершити атаку головою.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Чому додали по перерві? Опустили м’яч. У першому таймі метушня, били кудись, дніпряни накривали. Захисники втрачали м’ячі – катастрофа, такий брак був. Я попросив заспокоїтися, опустити м’яч вниз. У другому таймі це зробили, контролювали, чекали свого моменту", – наводить слова Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зазначимо, що СК Дніпро-1 в меншості мінімально переграв Ворсклу (1:0) завдяки шикарному пострілу Довбика наприкінці першого тайму. Ця перемога дозволила дніпрянам піднятись на 8 місце.

СК Дніпро-1 у меншості втримав перемогу над Ворсклою – полтавці зазнали першої поразки у 2021 році