"По грі ви усі все бачили. Дві команди грали на результат. Знаємо, що у Руха була тривала домашня серія без поразок. Здається, ця гра була для них 13-тою – це число стало для нас дуже гарним.

Рух – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Головне, що ми це витримали. Перші 10-15 хвилин були для нас дуже важкими, адже суперник є силовою і мобільною командою, усі хлопці фізично сильні, не дають легко виходити зі своєї половини поля. Але наші футболісти все це витримали, а потім взяли м'яч під свій контроль, після чого ми і вели гру.

Хочу сказати, що пройшло 11 діб і ми вже чотири матчі зіграли. То з другого на третій, то з третього на четвертий день. Хлопці – не роботи і для них теж повинна була бути пауза. Треба було відновлюватися фізично. Проте я задоволений тим, як вони грали у футбол.

Є команда – це головне. Хлопцям все одно, де грати: чи дома, чи у гостях – немає різниці", – цитує Максимова офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, після 12-ти турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ третім, набравши 24 очки. Від лідера першості – Кривбаса – "спортклубівці" відстають на 2 пункти.

СК Дніпро-1 переміг Рух завдяки перфомансу Філіппова й Піхальонка – "спортклубівці" піднялись на третю позицію в УПЛ