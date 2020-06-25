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Максимов зізнався, що сказав Ісенку перед півфіналом Кубка України – 16-річний голкіпер став головним героєм зустрічі

13:10 - Читать на русском
Максимов зізнався, що сказав Ісенку перед півфіналом Кубка України – 16-річний голкіпер став головним героєм зустрічі
Юрій Максимов / фото ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував вихід своїх підопічних до фіналу Кубка України та розповів, як налаштував на гру майбутнього героя.

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

"Я вам скажу чесно, я дуже радий. Я завів хлопців, сказав їм, що раз в житті можемо потрапити в фінал. Важко, звичайно, але слава Богу вийшло в декількох моментах, ми намагалися через "не можу".

Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

Маріуполь – сильна команда, і вони теж хочуть до фіналу. Але ми задоволені, ніхто не знає, що буде завтра або післязавтра. Сьогодні ми їдемо і відпочиваємо по повній програмі, а далі подивимося.

Ми повезли три воротарі. Я сказав Ісенко: "Паша, сьогодні твій зоряний час. Якщо буде нічия, ти вийдеш і все відіб'єш". Так воно і сталося. Найголовніше – чуття мене не підвело", – поділився Максимов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 16-річного Ісенка випустили на післяматчеву серію пенальті, де юнак став справжнім героєм, відбивши три удари в серії.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу

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Теги
Маріуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Кубок України Юрій Юрій Максимов Павло Павло Ісенко
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