Головний тренер полтавців Юрій Максимов вказав на огріхи своєї команди у матчі 10-го туру УПЛ проти Інгульця (3:0) і похвалив суперника.

"Ми старалися, грали в пас, ми готувалися до Інгульця. Чотири заміни зробили в другому таймі, щоб освіжити гру. Вийшли інші футболісти, оскільки треба було швидко перебудовуватися, але контроль м'яча зберегли.

Ворскла – Інгулець – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я вважаю, що гра була до першого гола. Хто забив, той би і виграв. І ми забили першими.

Інгулець – сильна команда, яка грає від оборони, на контратаках, у них організований захист. Трохи агресії нам не вистачало, сміливості десь попереду. Ми витримали, забили. Десь розслабились, повірили в себе і потім ще другий, і третій забили", – сказав Максимов у коментарі УПЛ ONLINE.

Нагадаємо, після 10-го туру Ворскла у турнірній таблиці УПЛ піднялась на третю сходинку, набравши 21 очко, Інгулець з 8-ма пунктами – дванадцятий.

Ворскла розгромила Інгулець, повернувшись на третю сходинку в турнірній таблиці