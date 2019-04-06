Максимов: В Україні залишилось лише дві команди

Відомий український тренер Юрій Максимов прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтаря і Динамо.

"В Україні тільки дві команди і залишилося. Раніше було чотири команди, ще Металіст і Дніпро, які були одного рівня з Шахтарем і Динамо. Хотілося, щоб такі команди були і зараз, але їх немає.

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Тому звичайно, цей матч можна вважати фіналом і переможець цього протистояння з великою ймовірністю виграє Кубок України.

Якщо в Динамо збережеться цей склад, то з кожним роком київська молодь буде додавати і грати все краще. І ось якраз через такі ігри молоді хлопці набираються досвіду.

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Для мене не принципово, хто виграє. Головне, щоб прийшло багато глядачів на стадіон, і гра була яскравою, видовищною, з великою кількістю забитих голів", – сказав Максимов в коментарі Террикон.