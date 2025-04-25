"Нічого не знаю. Від вас вперше чую. Подзвоніть нашому керівництву. Дякую", – сказав Максимов у коментарі Українському футболу.

Ворскла отримала трансферний бан – відома тривалість покарання, команда бореться за виживання в УПЛ

Нагадаємо, Ворсклі заборонено реєструвати нових гравців протягом 3 наступних трансферних вікон.

Після 25-ти турів полтавці йдуть у турнірній таблиці УПЛ на 14-й сходинці, маючи у своєму доробку 21 очко.

Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання