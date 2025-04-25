Максимов своєрідно відреагував на трансферний бан Ворскли
25 квітня 16:48 - Читать на русском
Головний тренер полтавців Юрій Максимов прокоментував заборону реєструвати нових гравців.
"Нічого не знаю. Від вас вперше чую. Подзвоніть нашому керівництву. Дякую", – сказав Максимов у коментарі Українському футболу.
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Нагадаємо, Ворсклі заборонено реєструвати нових гравців протягом 3 наступних трансферних вікон.
Після 25-ти турів полтавці йдуть у турнірній таблиці УПЛ на 14-й сходинці, маючи у своєму доробку 21 очко.
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