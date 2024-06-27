Комерційний директор СК Дніпро-1 Вʼячеслав Фрідман зробив заяву щодо майбутнього команди, підтвердивши інформацію, що клуб може припинити своє існування. Також раніше повідомлялося, що очільник дніпрян Юрій Максимов може стати тренером одеського Чорноморця.

СК Дніпро-1 може зникнути з футбольної мапи України – команда Максимова ризикує не зіграти у єврокубках

Максимов відповів на ці чутки у коментарі для Український футбол: "Мені нічого невідомо про заяву Фрідмана. Ще про це не читав. Перший раз чую про свій перехід до Чорноморця. Це неправда. Чекаємо 1-го числа та інформацію від керівництва, потім будемо вирішувати".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку і завоював право представляти Україну у Лізі конференцій (згідно з жеребом проти угорської Академії Пушкаша у 2-му кваліфайраунді).

СК Дніпро-1 на вихід – відомо, хто може замінити команду Максимова в УПЛ