Максимов розповів про взаємини з Михайличенком напередодні фіналу Кубка України

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов пригадав свій дебют у збірній України та зв'язок із нинішнім керманичем Динамо Олексієм Михайличенком.

"У першому своєму матчі за збірну України поміняв Михайличенка. Це було Білорусі напевне в 1991-му році. Вийшов замість нього і зрівняв рахунок, 1:1 зіграли.

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У нас з Саничем взагалі все супер. Я його на п'ятидесятиріччя запрошував. Ми зустрінемося, обіймемося і поговоримо на будь-яку тему. Серед футбольного руху ми завжди якось разом з'являємося", – поділився Максимов у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, Динамо Михайличенка зустрінеться з Ворсклою Максимова вже завтра, 8 липня, у фіналі Кубка України. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30.

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