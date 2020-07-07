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Максимов розповів про взаємини з Михайличенком напередодні фіналу Кубка України

13:38 - Читать на русском
Максимов розповів про взаємини з Михайличенком напередодні фіналу Кубка України
Юрій Максимов / фото ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов пригадав свій дебют у збірній України та зв'язок із нинішнім керманичем Динамо Олексієм Михайличенком.

 

"У першому своєму матчі за збірну України поміняв Михайличенка. Це було Білорусі напевне в 1991-му році. Вийшов замість нього і зрівняв рахунок, 1:1 зіграли.

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У нас з Саничем взагалі все супер. Я його на п'ятидесятиріччя запрошував. Ми зустрінемося, обіймемося і поговоримо на будь-яку тему. Серед футбольного руху ми завжди якось разом з'являємося", – поділився Максимов у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, Динамо Михайличенка зустрінеться з Ворсклою Максимова вже завтра, 8 липня, у фіналі Кубка України. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30.

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Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Динамо - Ворскла Юрій Юрій Максимов Олексій Олексій Михайличенко
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