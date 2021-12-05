"Дякую Різнику! Найголовніше, що він був свого часу нападником, тому і грає добре ногами і може читати форвардів.

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Потім стало важко бігати та пішов воротарем", – сказав Максимов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, 22-річний воротар полтавців цього сезону потягнув п'ять одинадцятиметрових, тим самим встановивши нову планку для голкіперів УПЛ. Раніше Різник відбив пенальті у матчах з Вересом, Металістом 1925, Колосом та СК Дніпро-1.

Цікаво, що цей рекорд тримався з 1994 року: саме тоді голкіпер Кривбаса Валерій Воробйов протягом двох місяців (квітня і травня) взяв чотири удари з точки – від Динамо (двічі в одному матчі), запорізького Металурга та Таврії.

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