Максимов розкритикував легіонерів Ворскли

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов поділився враженнями від перемоги над Колосом у матчі 16-го туру чемпіонату України (1:0).

"Чому поміняли Кане? Юра Коломоєць був не готовий на цю гру, він повноцінно не готувався – провів всього два тренування. Але він досвідчений футболіст, тому ми його поставили. Я сказав йому: скільки витримаєш – зіграй, а потім ми знайдемо тобі заміну. Ми Кане ставили під Васіним. Але він вийшов на таке поле в "копочках". Як може футболіст, який отримує зарплату, виходити в такому взутті? Поміняли його, тому що потрібно було втримати рахунок і виграти гру.

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Яке глобальне завдання? Моїм завданням було психологічно трохи розвантажити футболістів. Тому що вісім матчів і зі мною дев'ятий без перемог – було важко. Гравці, які виступали в Лізі Європи, не можуть бути на останньому місці. Є кістяк – 7-8 футболістів, які тягнуть цю команду, але повинна бути й свіжа кров. Головне, щоб був колектив, а в футбол вони грати вміють.

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У мене контракт до кінця року, а взимку будемо розмовляти. Кожен тренер хоче вигравати. Але хочеться і підготувати команду, щоб за неї відповідати. Щоб оцінити готовність команди – потрібно провести з нею збори. На даний момент я бачу, хто може бігти, а хто з самого початку не може виконувати навантаження. У нас Тодор Петровіч в Дніпрі пробіг 12 кілометрів – це дуже багато. Але в одному темпі, немає вибуху. Потрібно, щоб гравці доповнювали один одного: один вибуховий, другий – технічний, третій – в боротьбі сильний. Тоді сформується команда і колектив. А коли гравець приходить, щоб отримати зарплату і поїхати, забувши, що таке Ворскла – це не дуже добре", – сказав Максимов в коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, у матчі 16-го туру проти Колоса Ворскла здобула першу перемогу в останніх одинадцяти матчах, однак продовжує залишатися останньою в турнірній таблиці.

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