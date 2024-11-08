"Ми розуміли, що у нас зовсім інший чемпіонат – ми боремось за виживання. Сьогодні, як кажуть, була гра за 6 очок. Хлопці старались. Найголовніше, що вони б'ються.

Дебютна перемога Максимова у відеоогляді матчу Чорноморець – Ворскла

Десь нам не пощастило з Вересом – на останніх хвилинах пропустили, зіграли 2:2, з Колосом – самі собі забили. Сьогодні фарт повернувся.

Я хлопцям дуже дякую за їхні старання, за їхню ситуацію в турнірній таблиці. Тільки подяка. Я боявся, щоб ми на останніх хвилинах не пропустили гол, бо коли ведеш, команда сідає на своїй половині поля і хоче втримати рахунок.

В нас в першому таймі було багато моментів, а ми жодного удару не зробили. Все хотіли якось завести м'яч в карний майданчик, прокинути на "п'ятачок" – ми ж не в хокей граємо. З Колосом теж 0 ударів по воротах. Я не розумію, чому так. Треба бити по воротах, тоді прийдуть голи", – сказав Максимов у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 13-ти турів Ворскла набрала 13 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ на десятій сходинці.

Ворскла перемогла Чорноморець, зупинивши 10-матчеву безвиграшну серію