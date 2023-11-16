Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення двох турів в елітному дивізіоні.

Віктор Скрипник і Юрій Максимов / Фотоколаж з відкритих джерел

Матчі обох турів проводитимуться протягом 4-х днів: 16-го – з 1-го по 4-те грудня, а 17-го туру – з 8-го по 11-те грудня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Центральним матчем 16-го туру стане протистояння Юрія Максимова зі своєю колишньою командою – Ворсклою, а у 17-му турі відбудеться битва нинішніх лідерів УПЛ – Полісся та СК Дніпро-1.

16 ТУР

1 грудня (п'ятниця)

Полісся – Верес – 17:00

2 грудня (субота)

Колос – Оболонь – 13:00

Кривбас – Олександрія – 15:00

СК Дніпро-1 – Ворскла – 17:00

3 грудня (неділя)

Минай – Динамо – 13:00

Чорноморець – ЛНЗ – 15:00

Шахтар – Металіст 1925 – 17:00

4 грудня (понеділок)

Зоря – Рух – 13:00



17 ТУР

8 грудня (п’ятниця)

Шахтар – Верес – 17:00

Полісся – СК Дніпро-1 – 19:00

9 грудня (субота)

ЛНЗ – Минай – 13:00

Кривбас – Зоря – 15:00

10 грудня (неділя)

Ворскла – Рух – 13:00

Чорноморець – Колос – 15:00

11 грудня (понеділок)

Металіст 1925 – Олександрія – 17:00

Динамо – Оболонь – 19:00

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