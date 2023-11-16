Максимов проти Скрипника та битва лідерів – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 16-го та 17-го турів
Матчі обох турів проводитимуться протягом 4-х днів: 16-го – з 1-го по 4-те грудня, а 17-го туру – з 8-го по 11-те грудня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Центральним матчем 16-го туру стане протистояння Юрія Максимова зі своєю колишньою командою – Ворсклою, а у 17-му турі відбудеться битва нинішніх лідерів УПЛ – Полісся та СК Дніпро-1.
16 ТУР
1 грудня (п'ятниця)
Полісся – Верес – 17:00
2 грудня (субота)
Колос – Оболонь – 13:00
Кривбас – Олександрія – 15:00
СК Дніпро-1 – Ворскла – 17:00
3 грудня (неділя)
Минай – Динамо – 13:00
Чорноморець – ЛНЗ – 15:00
Шахтар – Металіст 1925 – 17:00
4 грудня (понеділок)
Зоря – Рух – 13:00
17 ТУР
8 грудня (п’ятниця)
Шахтар – Верес – 17:00
Полісся – СК Дніпро-1 – 19:00
9 грудня (субота)
ЛНЗ – Минай – 13:00
Кривбас – Зоря – 15:00
10 грудня (неділя)
Ворскла – Рух – 13:00
Чорноморець – Колос – 15:00
11 грудня (понеділок)
Металіст 1925 – Олександрія – 17:00
Динамо – Оболонь – 19:00
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