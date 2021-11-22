"Зрозуміло, що серед сіяних всі сильні команди. Коли вони сильні – ще більше налаштовуються. Просто Росія туди потрапила. Було б цікаво з ними зіграти, звісно.

"Велика частина там і моєї роботи, мого штабу": Шевченко привітав збірну України з виходом у плей-офф ЧС-2022

Просто не розумію, як вони потрапили до цієї першої шістки. Вони там за розкладом мають бути нижчими, та потрапили туди. Розвели чисто, щоб... Зрозуміло, що з політичних. Не знаю, чи можна вже не розводити. Треба питати, люди сидять там, – сказав Максимов у ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, за підсумками групового етапу відбору на ЧС-2022 збірна України пробилася у плей-офф, де буде серед несіяних команд. Жеребкування відбудеться 26 листопада. 12 європейських збірних претендують лише на три путівки, які залишилися вакантними.

Похмілля чемпіонів Європи, фіаско Роналду, несподіванка з Альбіону загрожує Україні – ревю європейського відбору на ЧС