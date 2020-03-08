Максимов пояснив, завдяки чому Ворсклі вдалось дотиснути Олімпік

Головний тренер полтавської Восркли Юрій Максимов поділився емоціями після матчу 22-го туру проти Олімпіка (1:0).

"Краще нехай буде так. Грали погано, але виграли. У нас є молоді футболісти, яким 19-20 років, а також є більш вікові. У нас немає середньої ланки, що найголовніше у футболі.

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Переїзд до Маріуполя забрав дуже багато сил. Бачив по обличчях футболістів, що вони вийшли спустошені на той матч. Нас просто затоптали. Сьогодні ж було навпаки. Олімпік також боровся за перемогу, але нам пощастило більше за рахунок нашого старання і бажання", – цитує Максимова офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, у скандальному матчі 22-го туру Ворскла мінімально переграла Олімпік. Як наслідок, полтавці після першого етапу з 20 очками посіли дев’яту сходинку, Олімпік з 18 пунктами – передостанній.

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