– Юрію Вільйовичу, було помітно, що ви були незадоволеними діями своїх гравців і за рахунку 1:0. Швидкий гол розслабив команду?

– Так, забили швидкий гол. Настанова була накривати захисників, але щось пішло не так. Не зрозумів хлопців, що відбулось. Вони давали захисникам тримати м’яч, розпочинати атаки, а самі опустилися і дали шанси супернику контролювати м’яч. Гравці Ворскли відчули, що можуть грати, і потім вже гра перевернулася в інший бік. Ну що ж, це – футбол. Будемо рухатися далі.

Швидкий гол Лєднєва і разюча відповідь команди Скрипника – огляд матчу СК Дніпро-1 – Ворскла – 1:2

– Команда грає одним складом вже багато матчів.

– Кожен з хлопців виходить на поле, щоб грати. Я задоволений тими футболістами, що є у нас в команді, але такий футбол, що щось пішло не так. Вигравали, все було добре, але після голу віддали м’яч, сіли в оборону і пропустили два голи. Скажімо так, що сьогодні був не наш день. До цієї зустрічі хлопці грали, як ми і планували. Будемо спілкуватися з ними, чому сьогодні так сталося. У нас попереду ще один гостьовий матч. Скорегуємо склад, можливо хлопці вже десь підсіли. Будемо думати, – заявив Максимов у коментарі клубній прес-службі.

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