В Telegram-каналі журналіста Максима Краснощокова з'явилося кумедне відео за участю Юрія Максимова та Андрія Шевченка.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємося": арбітриня зробила гучне зауваження для тренера та гравчині однієї з команд (ВІДЕО)

На відеоролику показано команду, складену з ветеранів українського футболу, зокрема Юрія Максимова, Дениса Костишина, Олега Шелаєва, Андрія Шевченка та інших. Під час того, як нинішній очільник УАФ роздавав автографи своїм прихильникам, до нього жартома звернувся Максимов.

"Ми не можемо зрозуміти, чому в тебе одного підписано, а в нас не підписано? Що тебе ніхто не знає? А нас всі знають?" – сказав екс-гравець збірної України.

"Блохін організував мені інтерв’ю з Дерюгіною": Скнилів, перший гол Гусіна, літак з Платіні – спогади фотографа збірної