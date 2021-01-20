"У нас багато досвідчених футболістів. По 35-36 років – Сапаю, Ребенку. Чеснакову 33 скоро буде, Яворському – 31, по 29 Степанюку і Кулачу. Рано чи пізно прийде час і нам доведеться омолоджувати склад.

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Ми намагаємося не брати футболістів, яким, наприклад, 28 років, не бачимо сенсу в цьому. Якщо вже запрошувати футболіста, то так, щоб він пограв 3-4 роки в команді, а не рік-два. Якщо у нас є можливість і керівництво йде назустріч – ми купуємо футболістів. Зрозуміло, що аби когось придбати, треба когось відпустити, відомість розвантажити. Все непросто", – сказав Максимов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Ворскла пішла на зимову паузу на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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