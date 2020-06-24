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ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ МАРІУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Максимов планував вихід 16-річного голкіпера на серію пенальті – шокуюче зізнання тренера Ворскли

24 червня 23:36 - Читать на русском
Максимов планував вихід 16-річного голкіпера на серію пенальті – шокуюче зізнання тренера Ворскли
Павло Ісенко / фото ФК Ворскла

Віктор Уляницький – помічник головного тренера Ворскли Юрія Максимова, зізнався, як приймалось рішення виставити 16-річного Ісенка на серію пенальті.

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

"Ви, напевно, здивувалися. Але я відкрию секрет. Йому ще два тижні тому Максимов сказав, що він виходить на пенальті, якщо буде нічийний результат у Кубку України", – зізнався Уляницький в коментарі телеканалу Футбол 1.

Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

Зазначимо, що саме 16-річний Ісенко став героєм півфінальної зустрічі Кубка України між Маріуполем та Ворсклою – юний голкіпер відбив три пенальті у післяматчевій серії. Додамо, що полтавці зустрінуться з Динамо у фіналі турніру.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу

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Теги
Кубок України Ворскла Ворскла Павло Павло Ісенко Маріуполь - Ворскла
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